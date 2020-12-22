كورونا في العراق.. وفاة 15 شخصاً واكثر من 1100 اصابة

2020/12/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس

كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ

24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "1158

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

و17

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