الصحة ترفع توصيات لفرض حظر التجوال خلال رأس السنة

2020/12/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة حسن التميمي،

الثلاثاء، عن رفع توصيات إلى اللجنة

العليا للصحة والسلامة الوطنية لفرض

حظر التجوال خلال رأس السنة.

وقال التميمي في تصريح للتلفزيون

الرسمي، إنه "رغم انتشار السلالة

الجديدة

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