"كمين محكم" يطيح بمتاجر بالعملة المزيفة في بغداد

2020/12/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم

الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد

المتاجرين بالعملة المزيفة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "مفارز وكالة

الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية

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