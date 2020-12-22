خلية الازمة النيابية تدعو الى اعادة حظر التجوال الجزئي للاسبوعين المقبلين لتفادي زيادة الاصابات بكورونا الجديد

2020/12/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت خلية الازمة النيابية ، الى اعادة الحظر الجزئي من الساعة ٨ مساء الى ٧ صباحا خلال الاسبوعين المقبلين ، لتفادي زيادة عدد الاصابات بسبب موجة فيروس كورونا الجديد ، ولتفادي الاحتفالات والتجمعات خلال احتفالات اعياد الميلاد وحلول السنة الجديدة .واكد مقرر الخلية النائب جواد الموسوي ، ضرورة زيادة الإجراءات الصحية الوقائيـة في المدارس لكون موجة الفيروس الجديد تنتشر بصورة اكبر واسرع بين الاطفال./انتهى5

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