2020/12/22 | 15:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ ميناء الفاو الكبير.وكشف وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، في بيان للوزارة، عن تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.وعقد مجلس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء العراقي يفوض وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء العراقي يفوض وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).