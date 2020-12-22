الصحة العراقية: تقديم مقترحات للجنة العليا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

2020/12/22 | 15:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، رئيس لجنة الأمر الديواني 217 لعام 2020، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة وبحضور أعضائها ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي، في مقر الوزارة.وأكد …

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