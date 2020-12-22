وزير النقل يعلن موعد المباشرة بتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/22 | 15:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء، على تخويل وزارة النقل من قبل مجلس الوزراء للتعاقد مع الشركة الكورية دايو والبدء بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير خلال الايام المقبلة.

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