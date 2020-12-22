وزارة الصحة تعلن شفاء 1707 حالات من كورونا

2020/12/22 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "سجلت 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1707 حالات للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا في البلاد بلغت 15 حالة جديدة".

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