خلية الصقور تستولي على كدس عتاد لـ'داعش' في سامراء

2020/12/22 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الخبير الاستراتيجي فاضل ابو رغيف، الثلاثاء، عن استيلاء خلية الصقور الاستخبارية على كدس عتاد تابع لـ"داعش" في سامراء.

وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" ان "خلية الصقور مع مفرزة متفجرات سامراء، استولت على كدس نوعي يدخره داعش لاستخدامهِ في احدى المضافات بسامراء بمنطقة الجبيرية٣واليرموك، وبداخله صواريخC57،عدد7والغام ارضية ضد الاليات العسكرية المدرعة".

واضاف انه "تم العصور ايضا على اجهزة اتصال عامة وبينية تستخدم للعبوات اللاصقة والتي تنصب على الطرق".

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