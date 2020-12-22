وزير الصحة يعلن عن حظر للتجوال بسبب انتشار السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/22 | 16:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة:رغم انخفاض الإصابات وارتفاع نسب الشفاء دخلنا حالة “انذار” بسبب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدة دول .أوصينا للجنة العليا بفرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباحاً اعتباراً من يوم 24 كانون الاول الجاري.… Readmore

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