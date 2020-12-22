مرشح لرئاسة برشلونة: تشافي سيدرب النادي إذا فزت في الانتخابات

2020/12/22 | 16:08 - المصدر: NRT عربية

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وعد المرشح الرئاسي لنادي برشلونة، فيكتور فونت، بإعادة نجم الفريق الاسباني تشافي هيرنانديز، وتسليمه مهمة تدريب البارسا في حال فوزه بانتخابات رئاسة النادي في الـ24 من كانون الثاني المقبل.

وقال فونت، في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية ان "تشافي سيأتي إلى برشلونة إذا فزت في الانتخابات، إذا لم يحضر، أتعهد بدفع اشتراك جميع الأعضاء لمدة سنة".

وتابع: "أفضل إقناع لـ ليونيل ميسي لكي يبقى هو تشافي، إنه يعرفه جيدا، ليو يثق بقدرات تشافي، هيرنانديز سيكون له دور مهم جدا في هذه العملية، ميسي لا بديل له".

تجدر الإشارة إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في 30 حزيران المقبل، وسيكون حرا للتفاوض مع أي نادي ابتداء من الشهر المقبل.

ويشغل تشافي حاليا منصب المدير الفني لفريق السد القطري.

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