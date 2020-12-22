وزير الصحة يرفع توصية بفرض حظر التجوال الجزئي

2020/12/22 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد رفع وزير الصحة، توصية بفرض حظر التجوال الجزئي اعتباراً من الخميس المقبل.وذكرت وزارة الصحة، ان بيان رسمي خاص بمقترح حظر التجوال الجزئي سيصدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.

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