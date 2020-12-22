أسعار النفط تواصل خسائرها مع مخاوف سلالة كورونا الجديدة

2020/12/22 | 16:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ودفع الانتشار السريع لسلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة عدة دول إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين، مما يهدد تعافي الطلب على النفط.

كما تأثرت أسعار الخام بارتفاع الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، حيث يقلل جاذبية سعر النفط المقوم بالعملة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم.

وكانت أسعار النفط تراجعت بالأمس بنحو 2.6 بالمائة، مسجلةً أكبر وتيرة هبوط يومي في 6 أسابيع.

وبحلول الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.9 بالمائة إلى 47.52 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8 بالمائة إلى 50.52 دولار للبرميل.

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