مستشار الكاظمي يكشف اثر ارتفاع اسعار النفط على موازنة 2021

2020/12/22 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط إلى 65 دولاراً، فيما أشار إلى أن هذا الارتفاع سيحول عجز موازنة...

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