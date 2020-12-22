محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس بمناسبة أعياد الميلاد

2020/12/22 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أصدرت محافظة نينوى قراراً بتعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وقال بيان صادر عن الحكومة المحلية إن "محافظة نينوى تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة أعياد الميلاد باستثناء الدوائر الخدمية والصحية".

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