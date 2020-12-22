نفط الوسط يحقق الفوز في الدقيقة الاخيرة من لقاء الحدود بالممتاز

2020/12/22 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق نفط الوسط اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020) فوزا ثمينا على الحدود عندما سجل هدف التقدم في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي والتفوق 2-1، في لقاء جرى على ملعب التاجي ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" نفط الوسط سجل افضلية في احداث هذا الشوط، لكن الحدود سجل اولا، وقبل نهاية الشوط الاول ادرك عمر المنصوري في الدقيقة 42 لنفط الوسط التعادل لينتهي الشوط الاول 1-1".

واضاف،" وجرى اللقاء في شوطه الثاني بحذر خوفا من تحقيق احد الطرفين هدف التقدم ليستمر التعادل الايجابي 1-1، حتى الدقيقة الاخيرة (الخامسة) من الوقت الاضافي وهدف التقدم لنفط الوسط جاء بواسطة زيد تحسين والفوز 2-1".

وتستكمل الجولة العاشرة يوم غد الاربعاء بست مباريات في بغداد والمحافظات.

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