محلل سياسي يصف القصف الصاروخي للفصائل المسلحة بـ 'الألعاب النارية'

2020/12/22 | 16:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي علي البيدر، ان الحكومة محرجة أمام الرأي العام وأمام الجانب الأمريكي من القصف المتكرر بصواريخ الكاتيوشيا التي تطال المنطقة الخضراء، واصفاً تلك الاعمال بالألعاب النارية.

وكانت المنطقة الخضراء وسط العاصمة الاتحادية بغداد قد تعرضت أول أمس الأحد لقصف بصواريخ الكاتيوشا بحسب ما أعلنته خلية الاعلام الأمني، واصفة تلك المجاميع التي قامت بالقصف، بالخارجة عن القانون.

وقال المحلل السياسي على البيدر خلال حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان الحكومة محرجة أمام الرأي العام وأمام الجانب الأمريكي من هذه الحالات وتحاول ان تثبت حسن نواياها لكنها بالحقيقة المؤسفة لا تستطيع فعل أي شئ لهذه الأطراف وبالتالي هي لا تستطيع سوى الشجب والاستنكار.

وأضاف: ان هذه الاطراف تمتلك القوة الفعلية على الارض من سلاح وتجهيز وامكانيات عسكرية قادرة على احراج الموقف الحكومي أمنيا، كما حصل في عملية الدورة من اخراج فصائل مسلحة جابهت الحكومة وأخرجت سجاء معتقلين بالقوة من جهاز مكافحة الارهاب، مشيرة الى ان الحكومة لا تريد ان تتكرر مثل هذه الحالة وتظهر بالموقف الضعيف أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

وحول سؤالنا للمحلل السياسي حول ان تكون هذه العمليات قد تأتي لتأجيج وشحن الجانب الأمريكي تجاه الحكومة العراقية، بيّن البيدر، ان هذه العمليات أشبه بالرسائل المشفرة المرسلة الى الحكومة العراقية بأن تلك الفصائل قادرة على الاستمرارية والمطاولة وتنفيذ عميلاتها في اي مكان وفي أي تاريخ تختاره، كما تتضمن رسائل الى الجانب الأمريكي مفادها انها غير مرحب بها اضافة الى رسالة الى اطراف اقليمية راعية للفصائل المسلحة تبرهن من خلالها على امكانياتها القتالية ومواصلة مجابهة اعداء تلك الدول.

واشار البيدر الى، ان تلك الجهات لم تقم بأستهداف مباشر للبعثات الدبلوماسية والقوات الامريكية على وجه الخصوص، فهي تقوم باطلاق الصواريخ في الهواء، واصفا اياها بالالعاب النارية واشبه بأن تقف ذبابة على وجه الأسد، موضحا ان اغضاب الجانب الامريكي بشكل أكبر سيؤدي بانتقام (الأسد من الذبابة).



وتابع المحلل السياسي، ان الولايات المتحدة لم تخسر في العراق الشئ الكثير، اذ انها انتقمت من مقتل متعاقد امريكي في كركوك برد عنيف ادى الى مقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وكذلك مجموعة من الفصائل على الحدود العراقية السورية، منوها في حال اذا ما شاهدنا ضحايا في الجانب الأمريكي وخصوصا الدبلوماسي بأننا سنرى رد عنيف ومزلزل للجماعات الخارجة عن القانون، على حد تعبيره.

هذا واعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، عن إجراءات وصفتها بـ"الكبيرة" لإيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وقالت العمليات المشتركة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "هنالك إجراءات كبيرة لإيقاف الهجمات على البعثات الدبلوماسية ونتائج تلك الإجراءات ستكون ظاهرة للعيان خلال الأيام المقبلة".

وأضافت، "مستمرون بالضغط على من يستخدم السلاح خارج إطار الدولة"، مشددة بالقول "لن نسمح بأن يكون هناك تهديد للسلم المجتمعي".

من جانبه أدان الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان، العمل الإرهابي الذي استهداف المنطقة الخضراء، مساء اليوم الاحد 20 كانون الأول 2020.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية التي تؤدي اولا إلى تعريض أمن وحياة المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم إلى الخطر، وكذلك تمثل استهدافاً لسيادة البلد والجهود الوطنية من أجل حفظ هيبة الدولة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.

وأضاف البيان، نشد على يد القوات الأمنية في ضرورة ملاحقة العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بتكرار هذه الحوادث من أجل حماية المصلحة العليا للبلد وضمان أمن واستقرار المواطنين.

السفارة الأمريكية فب بغداد وبعد القصف أعلنت، عن حدوث اضرار طفيفة بمجمع بنايتها اثر القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في وقت سابق من اليوم.

وقالت السفار في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها تؤكد أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة.

واضافت: انه لحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية، مبينة انها تلقت تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء.

واشارت السفارة، الى انها قالت عدة مرات، إن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق، داعية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

خلية الاعلام الأمني وفي بيان ثان أوضحت ان عدد الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء بلغت 8 صورايخ.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه ولاحقاً لخبر إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء يوم الاحد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية.

واضافت: انه بلغ عدد هذه الصواريخ 8، حيث سقط صاروخ في الشقة رقم 6 في الطابق الأول في عمارة رقم ذ، كما سقط الثاني في عمارة رقم 3 الطابق الأول بالشقة رقم 1، فيما سقط الثالث في العمارة ذاتها بالطابق السابع، اما الرابع سقط امام العمارة 26.

وتابعت، وكان سقوط الصاروخ الخامس امام العمارة 18، الى ذلك سقط الصاروخ السادس امام العمارة رقم 14 قرب السوق الداخلي، هذا وسقط الصاروخ السابع في إحدى البحيرات، اما الثامن فقد سقط قرب أحدى السيطرات.

وبينت خلية الاعلام الامني، انه نجم عن القصف، إصابة جندي عراقي وحدوث أضرار مادية في هذه البنايات بعد أن دخلت هذه الصواريخ الى بعض الشقق السكنية التي يقطنها المواطنون، فضلا عن حدوث أضرار بـ14 عجلة مدنية ومولدة كهربائي وكرفان .

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلن خلال تغريدة على تويتر، الأحد المنصرم، تابعه PUKmedia، ان تعريض المدنيين للخطر هو ديدن الميليشيات كما خبرناهم سابقا وبحجة مقاومة الاحتلال.

واضاف: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج اطار الدولة، معتبرا ان كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة والقرار العقلائي الاجماعي، اما ارهابي او خارج عن الشرع والقانون.

PUKmedia هاميار علي

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