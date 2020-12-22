تعادل سلبي ينهي مباراة الديوانية والكهرباء

2020/12/22 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / نينا/ تعادل فريقا الديوانية والكهرباء سلبيا في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الادارة المحلية في الديوانية ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم .وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى وسنحت لهما عدة فرص لكنها لم تستغل خصوصا الديوانية الذي كان اكثر استحوذا وخطورة على مرمى الكهرباء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي / انتهى

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