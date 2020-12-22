الحكيم للسفير الاميركي : الإنتخابات المبكرة وسيلة لتحقيق الإصلاح مع توفر الأمن

2020/12/22 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ، ان الإنتخابات المبكرة وسيلة لتحقيق الإصلاح مع ضرورة توفر الأمن الإنتخابي لاستعادة الثقة بين الجمهور والعملية السياسية .وجدد الحكيم ، خلال لقائه سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر ، موقفه الرافض لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق ، مطالبا الحكومة بحمايتها كجزء من احترام الدولة العراقية.كما اكد الحكيم ، على ضرورة دعم العراق لخروجه من هذه الأزمة و عدم الضغط على المواطنين و لاسيما ذوي الدخل المحدود./انتهى5

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