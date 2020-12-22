مديرية الإقامة تسفر 68 أجنبيا مخالفا للقوانين

2020/12/22 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الإقامة في وزارة الداخلية، تسفير 68 شخصا أجنبيا مخالفا للقوانين.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادر مديرية شؤون الإقامة التابعة إلى مديرية الأحوال المدنيه والجوازات والإقامة قامت بتسفير 68 شخصا أجنبيا من مختلف الجنسيات خارج أراضي جمهورية العراق لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي”.وبينت المديرية، …

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