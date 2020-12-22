وزارة الصحة تحذر من سلالة جديدة من فيروس كورونا

2020/12/22 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد حذرت وزارة الصحة مساء يوم الاثنين (21 ديسمبر) من خطورة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي نشرت مؤخراً في بريطانيا وعدة دول اخرى من بينها ايران.وقالت الوزارة ان التقارير العلمية الاولية تشير الى ان السلالة الجديدة تتميز بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى واكدت العمل على التحسن الوضع الوبائي الحالي.

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