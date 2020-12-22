الخدمات النيابية: ممثل هيئة الاعلام والحكومة وقفا اليوم مع سرقات شركات الاتصال بدفاع مستميت

2020/12/22 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

ابدت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، استغرابها وقوف ممثل هيئة الاعلام والاتصالات وممثل الحكومة خلال جلسة اليوم مع شركات الهاتف النقال والدفاع عن سرقاتها وتطالب برد الدعوى.

وقال عضو لجنة الخدمات علاء الربيعي لـ/المعلومة/ ان “جلسة اليوم حول تجديد رخصة شركات الهاتف النقال اثارت العديد من الاستفهامات واكدت بما لا يقبل الشك استفادة هيئة الاعلام من سرقات شركات الهاتف النقال”.

واضاف ان “ممثل هيئة الاعلام والاتصالات وممثل الحكومة وقف بالضد من لجنة الخدمات النيابية ويطالبون برد الدعوى لتجديد عقد شركات الهاتف النقال الذي ينتهي في 2022”.

واوضح ان “الموقف البطولي سجل اليوم للادعاء العام الذي رفض رد الدعوى وكان موقفه ايجابيا مع الشعب العراقي بالضد من تجديد العقد”.

واستبعد الربيعي “تسديد شركات الهاتف النقال ما بذمتها من اموال في ظل وقوف هيئة الاعلام والحكومة مع شركات الهاتف النقال”.انتهى25و

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