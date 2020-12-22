2020/12/22 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت ألمانيا، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضدها "غير مبررة"، وفق ما أعلن الثلاثاء مصدر في وزارة الخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تنتقد روسيا.. وتعتبر عقوبات موسكو ضدها "غير مبررة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تنتقد روسيا.. وتعتبر عقوبات موسكو ضدها "غير مبررة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).