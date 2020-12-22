الذهب يتراجع عالمياً بفعل قوة الدولار الأمركي

2020/12/22 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وسط استمرار مخاوف الوباء.

وهبطت أسعار المعدن مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوع، حيث ظلت بريطانيا عالقة في عزلة كورونا بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى.

لكن جاءت الخسائر المحدودة بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 892 مليار دولار، لدعم الاقتصاد الذي دمره الوباء.

وارتفع الذهب بنسبة 23 بالمائة هذا العام، مدعوماً بسلسلة من إجراءات التحفيز التي أثارت مخاوف من التضخم، وغالبًا ما يستخدم المعدن النفيس كتحوط ضد التضخم.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى 1879.20 دولار للأوقية.

فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلا 1878.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 90.15.

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