منح رخصة الى شركة عراقية لتقديم خدمات المسافرين في مطار بغداد

2020/12/22 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء ، منحها رخصة عمل للشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات والمناولة الأرضية المحدودة MASIL لتقديم خدمات المسافرين في صالة نينوى بمطار بغداد الدولي .

وقالت السلطة في بيان صحفي، أن “الشركة العراقية المتحدة هي شركة عراقية أسستها شركة الخطوط الجوية العراقية بالمشاركة مع تحالف تقوده شركة Menzies Aviation العالمية والتي تعتبر من اكبر مقدمي خدمات المناولة الأرضية في العالم و تتمتع بسمعة دولية كبيرة اذ تقدم خدمات المناولة الأرضية في اكثر من 200 مطارا في العالم في 35 دولة و هي الراعي الرسمي لشهادة ال ISAGO التي يصدرها الأتحاد الدولي للنقل الجوي ( ألأياتا)”.

واضافت أن “شركة Menzies Aviation ستعلن على موقعها الرسمي عن إضافة مطار بغداد الدولي إلى قائمة المطارات التي تقدم خدماتها فيه حال بدء عمل الشركة العراقية المتحدة والتي ستعمل تحت اسم( MASIL ) عملها في مطار بغداد الدولي خلال الاسابيع القادمة”.

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