لمواجة “كورونا المتحور”: العراق يقرر منع السفر الى اكثر من 8 دول وغلق المنافذ البرية

2020/12/22 | 17:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قرر مجلس الوزراء، منع السفر الى عدد من الدول لمواجهة مخطار سلالة كورونا الجديدة .

وذكر بيان حكومي، ان مجلس الوزراء قرر منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا).

واضاف: وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

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