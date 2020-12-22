مقتل خمسة على الأقل بينهم أطباء بتفجير سيارة في كابول

2020/12/22 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة أشخاص على الاقل بينهم أربعة أطباء يعملون في سجن يحتجز فيه المئات من حركة طالبان، الثلاثاء إثر انفجار قنبلة وضعت تحت سيارتهم في كابول، وفق ما أعلنت الشرطة الأفغانية.

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