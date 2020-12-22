الحكومة العراقية تتخذ 7 قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا

2020/12/22 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، عدداً من الإجراءات الوقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فيما شدد على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

وذكر اعلام المجلس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الاول 2020)، ان "مجلس الوزراء شدد في جلسته التي عقدت، اليوم، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر".

واضاف البيان انه "من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم من انتشار الفيروس، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية:

1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.

2- منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.

4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.

6- غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.

7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

ودعت لجنة الصحة النيابية، الثلاثاء، الى اعادة حظر التجوال الجزئي في عموم العراق، خلال الاسبوعين القادميين لتفادي زيادة الاصابات بفيروس كورونا الجديد.

وذكر مقرر اللجنة جواد الموسوي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الاول 2020)، "ندعو الى اعادة الحظر الجزئي من الساعة ٨ مساء الى ٧ صباحا خلال الاسبوعين القادميين لتفادي زيادة الاصابات بسبب فايروس كورونا الجديد ولتفادي الاحتفالات والتجمعات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة".

ودعا الموسوي الى "زيادة الإجراءات الصحية في المدارس لكون الفايرس الجديد ينتشر بصورة اكبر واسرع بين الاطفال".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الثلاثاء، طبيعة المقترح المرفوع من قبل الوزارة، إلى رئاسة الوزراء، بشأن فرض حظر على التجوال.





وقال البدر في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 كانون الأول 2020) إن "المقترح المرفوع إلى رئاسة الوزراء، خلال جلسة اليوم، يخص فرض حظر على التجوال ليلاً فقط".

وأضاف، "سيصدر بياناً لاحقاً بشأن المستجدات".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تقديمها توصيات بشان مواجهة سلالة كورونا الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2020)، إن "الوزارة قدمت توصيات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ عدة إجراءات تخص السلالة الجديدة من فيروس كورونا".

وتابع، أنه "تقرر رفع توصيات للجنة العليا بشأن قرب أعياد رأس السنة الميلادية، تتضمن منع التجمعات ومعاقبة الجهات التي تنظم احتفالات وغلقها حسب القانون".

وأضاف، "كما وجهت الوزارة بغلق المدارس التي تفرض الدوام لعدة أيام خلال الأسبوع بدلاً عن اليوم الواحد".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2020)، أن "وزارة الصحة والبيئة تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الاولية الى تتميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول إجراءات وقائية سريعة و مشددة ومنها إيقاف السفر من والى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول اخرى كل أنواع السفر الجوي و البري و منعت دخول الأجانب الى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة اليها".

وحذرت الوزارة من "خطورة انتشار هذه السلالة في بلدنا الحبيب و تعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء"، داعية "المواطنين الى الالتزام التام بإجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمام و الحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين".

واكدت على "ضرورة التزام المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي و التقيد التام بالاجراءات الوقائية اللازمة".

وشددت على "الفرق الصحية الرقابية وباسناد من الجهات الامنية متابعتها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

ودعت الوزارة "القنوات الإعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة".

وبينت أن "كوادر الوزارة القيادية وجيشها الابيض تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على هذا الوباء الخبيث من توفير المستلزمات التشخيصية وتوسيع الطاقة العلاجية والسعة السريرية لاستيعاب اعداد الاصابات وهذا ما نتج عنه تحسن الوضع الوبائي من تناقص مستمر بعدد الاصابات والوفيات معاً على مدار الاسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الإصابات من الفحوصات بالرغم من ارتفاع عدد الفحوصات المجراة في مؤسساتنا الصحية بشكل كبير جداً في الاسابيع الاخيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تتخذ 7 قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تتخذ 7 قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).