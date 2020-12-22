2020/12/22 | 17:07 - المصدر: سفن سكاي

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كشف وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز عن إجراء تغييرات كثيرة على مسودة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين.

وقال الخباز في تصريح خص به قناة (7SKY) الفضائية ان” النسخة النهائية للموازنة تختلف كثيرا عن نسخة موازنة المسربة الى وسائل الاعلام والرأي العام والتي تسببت بارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف ان” مجلس الوزراء وعلى مدى ثلاثة أيام أجرى العديد من التعديلات على مسودة الموازنة وبشكل دقيق لمنع تضرر الطبقات الهشة داخل المجتمع”.

وأشار الى ان” المشكلة التي تواجه البلد هو اغراق الأسواق المحلية بالبضائع المستوردة الرديئة ذات الأسعار المنخفضة وهذا ما ضيق المجال امام المنتوج المحلي للمنافسة، مشيرا الى ان الاتفاق مع الإقليم حول المنافذ الحدودية للسيطرة على دخول المواد سيسهم بتفعيل الإنتاج الوطني داخل الأسواق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصناعة لـ7SKY : الموازنة المرسلة الى البرلمان تختلف كثيرا عن الموازنة المسربة 7 SKY TV.

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