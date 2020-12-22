الكعبي يدعو إلى دعم المنتج الوطني عبر تسهيل الاجراءات وتوفير الطاقة

2020/12/22 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجهات المعنية بتنمية القطاع الخاص العراقي، بإعتماد تعليمات مناسبة لتنفيذ القوانين المشرعة والهادفة الى حماية المنتج الوطني وتشجيع القطاع الخاص العراقي.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل ممثلين عن اصحاب المعامل الصناعية المحلية والمتخصصة بإنتاج الاصباغ، بحضور عدد …

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