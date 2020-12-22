هزة أرضية تضرب جنوب غربي إدلب

2020/12/22 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ضربت هزة أرضية متوسطة الشدة، اليوم الثلاثاء، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي مدينة إدلب السورية.

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