نص قرارات مجلس الوزراء لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا واعلان الحظر

2020/12/22 | 17:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر.

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