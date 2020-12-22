باحث امريكي: الصهاينة يسيطرون على الحكومة الامريكية والعداء تجاه ايران لن يتغير بقدوم بايدن

2020/12/22 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الباحث والدبلوماسي الامريكي السابق في السعودية مايكل سبرنغمان ان الطبيعة المصطنعة لوسائل الإعلام الأمريكية ، وسيطرة كيان الفصل العنصري الصهيوني على الحكومة والقرار الامريكي لن تخفف من شبكة العداء العميقة تجاه ايران بقدوم بايدن الى السلطة .

ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة مع سبرنغمان ترجمتها وكالة /المعلومة/ قوله إنني ” لست متفائلا على الاطلاق بأي تغييرات في الوضع الحالي.



أعتقد أن بايدن والديمقراطيين ، الذين يدينون بالفضل للصهاينة وأصوات أنصار الكيان في الولايات المتحدة ، لن يغيروا وجهات نظرهم ، خاصة مع ذهاب الأموال الصهيونية الى أعضاء الكونغرس المختلفين للسيطرة على القرارالامريكي”.

واضاف ” لذلك ، اعتقد انه سوف لن يحدث الكثير من التغيير في السياسة الامريكية ، حيث انه وفيما يتعلق بالعقوبات فقد تحدثت صحيفة لوس انجلس تايمز عن عملية تدريجية خطوة بخطوة، اي تقديم تنازل عن هذا الشيء من هذا مقابل القليل من ذلك ، مع توقع الإيرانيين أن يفعلوا كل الاتفاق، فيما ستحاول الولايات المتحدة السيطرة على الصواريخ الإيرانية ، مع فرض تخلي ايران عن دعمها لحزب الله ومقاتلي الحرية الآخرين في سوريا وهو امر بالغ الصعوبة قد تستمر بموجبه شبكة العداء الخفية التي يديرها الصهاينة في الولايات المتحدة تجاه ايران”.

واوضح ان ” شبكة العداء تجاه ايران ليست وليدة الاوضاع الحالية ، لكنها بدات منذ الاطاحة بثورة محمد مصدق عام 1953 وما تلاها من اعادة تنصيب الشاه القمعي، وبعد الإطاحة بالشاه عام 1979 ، قرر الأمريكيون الانتقام وفرض المزيد من العقوبات، وقد وافقت الحكومة الإيرانية في النهاية على خطة العمل الشاملة المشتركة ، التي ألغاها دونالد ترامب ، بدعم كامل من بقية الحكومة الأمريكية ، ولا سيما أشخاص مثل تشارلز شومر ونانسي بيلوسي ، الذين يدعمون الكيان الصهيوني دائمًا بغض النظر عن السبب”.

وبين ” أعتقد أنه لن يكون هناك تعديل للوضع الحالي في المستقبل، بل سيكون هناك الكثير من الكلام، والكثير من المطالب على الإيرانيين لاتخاذ الخطوة الأولى والخطوة الثانية والثالثة.



لكني لا أرى الأمريكيين يسقطون عقوباتهم على إيران أو ينهي حظر استخدام النظام المصرفي الدولي لشراء معدات طبية وعلاج طبي وعقاقير ولقاحات ضد هذا الفايروس ، الذي أعتقد أنه خرج من معمل أمريكي أو صهيوني”.

واشار الى أن ” أيا من الدول الأوروبية تخالف الولايات المتحدة وتقول: “نحن لا نقبل عقوباتكم ، سنقوم بالتجارة مع إيران ، مهما حدث” ، ولذلك يؤسفني القول ان الامور لن تتغير كثيرا مادام الكيان الصهيوني يسيطر على السياسة الامريكية تجاه ايران”.



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