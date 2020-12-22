2020/12/22 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن عزم رؤساء الكتل في البرلمان جمع تواقيع لاستجواب الكاظمي ومحافظ البنك ووزير المالية في حال رفض الاستضافة

وقال النائب عن الفتح حسن شاكر لـ/المعلومة/ انه “في خطوة اولى تم جمع تواقيع من رؤساء الكتل النيابية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي”.

واضاف ان “الاستضافة جاءت على خلفية رفع اسعار الدولار وتخفيض العملة العراقية”، مشيرا الى انه “في حال رفض الكاظمي الاستضافة فان هناك اتفاق بين رؤساء الكتل على جمع التواقيع لتحويلها الى استجواب”.

واوضح شاكر ان “هناك رغبة كبيرة وسخط نيابي وتوجه لإقالة حكومة الكاظمي لدى اغلب اعضاء مجلس النواب نتيجة الفشل المتوالي في خطواتها”.

وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية اعلنت، مطلع الاسبوع الجاري، نسبة الانجاز الحكومي لبرنامجها بانها لاتتجاوز 17%.



انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: رؤساء الكتل يعتزمون استجواب الكاظمي اذا رفض الاستضافة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: رؤساء الكتل يعتزمون استجواب الكاظمي اذا رفض الاستضافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).