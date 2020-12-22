إقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و278 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/22 | 17:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و278 إصابة اضافية، و283 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (22 كانون الاول 2020)، انها اجرت 4112 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1558 أربيل، 754 السليمانية، 1745 دهوك، 12 حلبجة، 29 كرميان، 14 رابرين.

وأضاف البيان ان الوزارة سجلت 278 اصابة جديدة بواقع: 35 اربيل ، 42 السليمانية، 197 دهوك، صفر حلبجة، 2 كرميان، 2 رابرين، ليرتفع عدد الاصابات منذ تفشي الجائحة ولغاية الان الى 102104.

وأشار البيان إلى تعافي 283 مصابا من الجائحة، وكالاتي: 156 اربيل ، 7 السليمانية، 105 دهوك، 1 حلبجة، 9 كرميان، 5 رابرين.

وتابع، ان 5 مصابين بالفيروس توفوا، وكما يأتي: 2 اربيل ، 2 السليمانية، صفر دهوك، صفر حلبجة، صفر حلبجة، ليصل عدد الوفيات الكلي الى 3348.

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