عاجل | مجلس الوزراء يقرر غلق جميع المنافذ الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة

2020/12/22 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– مجلس الوزراء: غلق المرافق الاجتماعية “المطاعم والمولات” بدءا من الخميس المقبل.

– مجلس الوزراء يقرر غلق جميع المنافذ الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة.

– مجلس الوزراء يقرر منع السفر الى كل من الدول التالية بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان.

– مجلس الوزراء: منع دخول الوافدين من دخول العراق.

– مجلس الوزراء: الزام العراقيين القادمين من الخارج بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض.

– مجلس الوزراء: على المواطنين ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.

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