العمل النيابية: لن نمرر الموازنة دون تثبيت هذه الفئات

2020/12/22 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الثلاثاء، ان اغلب اعضاء مجلس النواب سيمتنعون التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ اذ تم رفع فقرة الاجراء اليوميين والمحاضرين.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اغلب اعضاء مجلس النواب متفقين على الامتناع عن التصويت وتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ اذ خلت فقراته من تثبت المشمولين بقرار ٣١٥ والاجراء اليوميين والمحاضرين”، لافتا الى ان “تلك الفئات خدمت البلاد دون اموال ومستحقات تضمن حقوقهم”.

واضاف ان “مجلس النواب صوت على ادراج تخصيصات تلك الفئات ضمن قانوني الاقتراض وتمويل العجز المالي”، مبينا ان “مجلس النواب سيعمل على تعديل عدد كبير من فقرات الموازنة ابرزها قضية قطع الرواتب وغيرها من الفقرات التي تضر بالمواطن”.

واكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، امس الاثنين، ان مجلس النواب سيرفض قبول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وطالب النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان، امس الاثنين، باقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باسرع وقت.



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