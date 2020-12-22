انطلاق الدوري الممتاز للناشئين في اقليم كوردستان

2020/12/22 | 17:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت عدة مباريات اليوم الثلاثاء، في اطار الجولة الاولى لدوري الناشئين الممتاز لكرة القدم في اقليم كوردستان.

ففي ملعب سيرواني نوي، استضاف نادي سيرواني نوي نادي البيشمركة، حيث فاز البيشمركة بهدف دون رد.

وفي مباراة اخرى، واجه نادي السليمانية للناشئين نادي اشتي، انتهت المباراة بالتعادل لهدف لكل فريق.

كما انتهت مباراة نادي دربنديخان ونادي رزكاري بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي مباراة اخرى، تمكن نادي برايتي من الفوز بهدفين لهدف على نادي اربيل .

PUKmedia خاص

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