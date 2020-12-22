منظمة الصحة تجتمع لبحث مواجهة “كورونا المتحور”

2020/12/22 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

سيعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعا لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلن الثلاثاء المدير الإقليمي للمنظمة.

وقال هانس كلوغ في تغريدة إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ”متابعة الوضع عن كثب”.

وأضاف: “سيجتمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر”.

ولم يحدد هانس كلوغ في التغريدة موعد عقد هذا اللقاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، يوم الاثنين، إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح مسؤولون، وهم يشيرون إلى تحليل بريطاني، أنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشارا.

ويشعر العلماء بقلق إزاء الطفرة، لكنهم يقولون إنها لم تكن أمرا مفاجئا، بل متوقعا، لاسيما أن الباحثين رصدوا الآلاف من التغيرات المجهرية في الفيروس، وهو يجوب العالم بأكمله.



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