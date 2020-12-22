"النائب لديه التزامات تختلف عن المواطن".. نائب تعلق على استقطاع رواتب أعضاء البرلمان: لم يتبق شيء يستحق

2020/12/22 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت عضو مجلس النواب، محاسن حمدون،

اليوم الثلاثاء، على قرار استقطاع جزء

كبير من رواتب الرئاسات الثلاث، في

موازنة 2021، فيما أشارت إلى أن عضو

البرلمان لديه التزامات تختلف عن بقية

المواطنين.

وقالت محاس

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