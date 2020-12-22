2020/12/22 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، تقديم الدعم المادي والمعنوي

واللوجستي وتفقده لعوائل الشهداء

والجرحى وفي مختلف المجالات الصحية

والمعيشية والتربوية والاجتماعية

وغيرها ويأتي ذلك عملاً بفتوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية ترسل وفدا لحضور مجلس عزاء لأحد الشهداء بمحافظة الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية ترسل وفدا لحضور مجلس عزاء لأحد الشهداء بمحافظة الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).