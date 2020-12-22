الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قياسية في القراءة النهائية للربع الثالث

2020/12/22 | 17:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة قياسية في القراءة النهائية للربع الثالث من العام الجاري، متجاوزاً التوقعات، بدعم إنفاق المستهلكين على خلفية إعادة فتح الاقتصاد.

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