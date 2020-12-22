2020/12/22 | 17:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لصحيفة بولتيكو الامريكية ، الثلاثاء، ان الايام الاخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اصبحت مليئة والقرارات غير المنتظمة والسلوك المتهور.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” العديد من مستشاري ترامب حثوه مرارا وتكرارا على التنازل والتخلي عن معركته الخاسرة ، لكنه رفض بشدة، حيث افادت الأنباء أن ترامب قد أغلق الآن فريق حملته وتجاهل موظفي البيت الأبيض واصبح يعتمد فقط على نصيحة أولئك الذين ليس لديهم مشكلة في دفع أجندته الدعائية الخطيرة”.

واضاف أن ” ترامب حاول التحدث والضغط على 150 شخصية من قادة الجمهوريين في جميع الولايات التي خسرها في ساحة الانتخابات وتسليحهم بقوة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من أن الهيئة الانتخابية قد أدلت بالفعل بأصواتها مما يعزز فوز بايدن ، إلا أن ترامب لا يزال يعمل على قلب الانتخابات دون وجود دليل قوي على وجود تزوير واسع النطاق للناخبين”.

وتابع ان ” الرئيس المنتهية ولايته تحدث الى مسؤولين محليين ومسؤولين حكوميين من أربع ولايات خسرها وهي ميتشيغان وأريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.



تضمنت الاتصالات 12 مكالمة هاتفية شخصية على الأقل مع 11 فردًا ، و ما لا يقل عن أربعة اجتماعات في البيت الأبيض مع 20 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين وزعماء الأحزاب والمدعين العامين ، وجميع الأشخاص الذين كان يأمل في كسب تأييدهم إلى جانبه.كما تحدث ترامب عبر الهاتف عن جهوده مع العديد من الجمهوريين في مجلس النواب وثلاثة على الأقل من مجلس الشيوخ الحالي أو القادم”.

وقال المستشار سكوت جينينغز ، الذي خدم في ظل إدارة بوش ويعمل الآن بشكل وثيق مع إدارة ترامب إن ” الرئيس المنتهية ولايته يرى الانتخابات من منظور وهمي خطير”، مضيفا أن ” هناك دائمًا شعور بالثقة الفائقة لديه أنه بغض النظر عن شكله ، فإن كل شيء سوف ينجح بالنسبة له ، وسيحدث شيء ما وسينجح الأمر بالنسبة له لأنه حدث مرة من قبل، وأعتقد أن هذا النوع من الثقة السحرية أو التفكير السحري ، استمر طوال يوم الانتخابات وخلال فترة ما بعد الانتخابات مباشرة”.



انتهى/25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في فوضى الايام الاخيرة..ترامب يحاول الضغط على 150 جمهوريا لالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في فوضى الايام الاخيرة..ترامب يحاول الضغط على 150 جمهوريا لالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).