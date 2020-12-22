حكومة جعلت من شعبها الأتعس على وجه الأرض

2020/12/22 | 17:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / ماجد الخفاجي

سنون طويلة ، والجميع بنتقد بمرارة ويُحذّر، أن نافذة “بيع العملة” هي بالواقع باب كبير من أبواب الفساد وما هي إلا مسألة وقت حتى يؤدي بالإقتصاد إلى هاوية سحيقة ، الجهات المستفيدة منها ، لا شك أنها تمتلك سطوة تتحدى أكبر الرؤوس (إن كانت لديهم رؤوس) في البلد ، فلم تجرؤ على غلق باب جهنم هذا ، وما آلت إليه هذه المسألة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى مُنظّر في علم الإقتصاد ، وحتى المجنون كان سيستشرف ما آلت إليه الظروف .

الغريب أن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار ، صدر بعد صعود دراماتيكي لسعر برميل النفط (!!!) ، ووالله لن يتحسن حالنا حتى لو بلغ سعر البرميل 1000 دولار ! ، السيد وزير المالية الهمام قلل من تأثير ووقع الكارثة ، فتارة يدّعي أن العراقيين “يدّخرون” أموالهم بالدولار (!!!) ، وأن إنخفاض سعر العملة لا يؤثر عليهم ، ولا أدري كيف يتسنى للعراقي الإدخار بعد عام من الجائحة والجمود العام ، ومن هو المدّخر أصلا ، ليس بعيدا أن يعتقد الوزير ، أن متوسط إدّخار العراقي مليون دولار مثلا ، حتى لا تؤثر عليه هذه الترقيعات الكارثية (!!!) فربما يعتقد أيضا أن متوسط دخل العراقي كذلك الذي في سنغافورة ! ، هذا ليس بعيدا لأنه يعتقد أن راتب الموظف فاحش (!!!) ، ليس غريبا أن يعتقد هذا الرجل (الغريب) ، أن الموظف دأب على تحويل راتبه إلى الدولار ! ، بل ربما يعتقد أن الموظف سيودع راتبه “بالدولار” في المصارف ليعيش على مبلغ الفائدة (!!!) ، وهذا ليس بعيدا أيضا إن إعتقد الوزير أن سعر طبقة البيض لا يتجاوز 250 دينار ! ، وعن إرتفاع سعر البنزين ، تمخضت عقلية السيد الوزير عن مخرج ، أن الأغنياء وحدهم يمتلكون سيارات وأن الفقير لن يتأثر لأنه لا يمتلك سيارة أصلا (!!!) ، يريد الرجل أن يبقي على فقر الفقير وغنى الأغنياء ، لكن ماذا عن (التاكسيات) التي تقودها الطبقة المسحوقة وهي الغالبية العظمى من مركبات الشارع ؟! ، يراهن السيد الوزير ، أن المواطن سيعتاد على هذا (الدمار) ! ، دون أن يعلم أن ثمة حكومات (تتمتع بشيء من الإحترام والإعتزاز بالنفس) ، قد سقطت عن آخرها لأنها رفعت (مضطرة) سعر الخبر قروش قليلة ، هذا منطق مجانين وليس منطق مرضى ! ، فمن أين أتى هؤلاء بحق الجحيم !؟ ، هذا يعتقد أن سبب ضيق ذات اليد من وراء شراء (النستلة) ، وذاك يعيرنا كما عيّرنا صدام بإلباسنا النعالات لأننا كنا حفاة ، أن كل عراقي صار يمتلك تلفونين ! ، ووزير للمالية لا يعرف شيئا عن حياة المواطن اليومية ولا عن تأثير تدمير العملة المحلية عن سبق إصرار وترصد ، لا يعرف شيئا عن الإقتصاد أصلا ! ، العمود الفقري للدولة .

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