ناظم: هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي

2020/12/22 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، ان “هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي”، مبينا اننا “بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021“.

واضاف ناظم، ان “مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو”، مشددا على ان “محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة”.

واكد ان “لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة”.

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