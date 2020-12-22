مدرب الكرخ : أراهن على الوجوه الشابة لإيقاف الشرطة

2020/12/22 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب الكرخ أحمد عبد الجبار أن مباراة الجولة العاشرة للدوري العراقي يوم غد أمام الشرطة، مهمة للفريقين، مضيفا أنه يراهن على الوجوه الشابة لإيقاف طموحات المنافس.

وقال عبد الجبار في تصريحات خاصة لكووورة: “لاعبو الفريق أغلبهم يلعبون في ستاد الشعب الدولي لأول مرة ومحصلة بعضهم في الدوري الممتاز لا تتجاوز 5 مباريات مع ذلك أثق بهم تماما لإيقاف طموحات فريق بحجم الشرطة المتسلح بنجوم المنتخب الوطني”.

وبين: “الفريق في حالة معنوية جيدة بعد المباراتين الماضيتين حيث استعاد الكرخ المعنويات العالية، وصفوف الفريق مكتملة باستثناء غياب اللاعب سامر ماجد بسبب الإصابة”.

وأشار: “الشرطة فريق كبير ويضم خيرة لاعبي المنتخب الوطني وقادم من نتائج متواضعة ويسعى للتعويض، لكن الكرخ بالمقابل يسعى للحفاظ على الروح المعنوية بعد الفوز في الجولة الماضية وبالتالي هدفنا الحصول على النقاط من المواجهة”.

يذكر أن الكرخ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

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