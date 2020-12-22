جثير يستدعي محترفا في هولندا لمنتخب شباب العراق

2020/12/22 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجَّه قحطان جثير، مدرب منتخب الشباب العراقي، الدعوة لبلند آزاد، لاعب جرافشاب الهولندي، للانضمام للفريق.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لكووورة، إنَّ جثير وجه دعوة لبلند (17 عامًا) للانضمام لمنتخب الشباب تحضيرا لبطولة آسيا المقرر إقامتها في أوزبكستان، حيث أبدى المدرب رغبته في ضم اللاعب الذي يجيد في مركز الارتكاز.

وبين أن بلند سيلتحق بمعسكر المنتخب الذي سيقام في مدينة كربلاء وكذلك في المعسكر الخارجي في تركيا من أجل الانسجام مع الفريق قبل انطلاق منافسات بطولة آسيا.

وأشار إلى أن لجنة اللاعبين المحترفين حصلت على الضوء الأخضر لإنهاء الأوراق الرسمية للاعب وإصدار جواز سفر له، لافتا إلى أن بلند وذويه أبدوا رغبة كبيرة في تمثيل العراق.

يذكر أن بلند، يلعب في فريق الشباب بنادي جرافشاب الهولندي ويبلغ طولة 186سم.

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