2020/12/22 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدأنا بإصلاح التركة الاقتصادية السابقة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدأنا بإصلاح التركة الاقتصادية السابقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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