الحكومة العراقية تحدد توجهاتها بشأن رواتب الموظفين وسلالة كورونا الجديدة ومكافحة الفساد

بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021
الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح
رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل
مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقع العقود مع شركة دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو
محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة
مجلس الوزراء قرر ايقاف رحلات الطيران مع البلدان التي انتشرت فيها سلالة كورونا الجديدة
لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة
مجلس الوزراء قرر غلق المطاعم والاسواق الكبرى والنوادي ابتداء من 24 كانون الأول
لقاح كورونا سيدخل للعراق في الربع الأول من العام المقبل
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