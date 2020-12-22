الحكومة العراقية تحدد توجهاتها بشأن رواتب الموظفين وسلالة كورونا الجديدة ومكافحة الفساد

2020/12/22 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ء في مؤتمر صحفي ببغدادالمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي

بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021

الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح

رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل

مجلس الوزراء وافق على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقع العقود مع شركة دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو

محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة

مجلس الوزراء قرر ايقاف رحلات الطيران مع البلدان التي انتشرت فيها سلالة كورونا الجديدة

لجنة مكافحة الفساد كشفت عن حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة

مجلس الوزراء قرر غلق المطاعم والاسواق الكبرى والنوادي ابتداء من 24 كانون الأول

لقاح كورونا سيدخل للعراق في الربع الأول من العام المقبل

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