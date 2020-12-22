2020/12/22 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادشدد اجتماع عقد بين رئيس حكومة إقليم كردستان، ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول)، على تطبيق اتفاقية سنجار وخروج ’’الميليشيات’’ والقوات المسلحة غير القانونية من العراق.وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة الاقليم، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبدالغني الاسدي".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد، ,التشديد على تطبيق اتفاقية سنجار وخروج الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية من العراق".كما جرى في اللقاء، "بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين">

بحسب البيان فقد تم ايضا"التشديد على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار، وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية من العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وأربيل تشددان مجدداً على تطبيق اتفاقية سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وأربيل تشددان مجدداً على تطبيق اتفاقية سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).